Сын албанского премьера потерял невесту во время землетрясения

Землетрясение в Албании унесло жизнь невестки премьер-министра страны Эди Рамы Кристи Речи. 25-летняя девушка погибла под завалами в собственном доме вместе с родителями и братом, сообщает Daily Mail.

Сын премьера Грегор Рама сообщил о гибели невесты в Instagram. Также имя девушки оказалось в списке жертв катаклизма.

Ранее албанский премьер сообщил о 49 погибших. По его словам, в ночь на 29 ноября из-под завалов были извлечены тела трех человек. Как передает Associated Press, спасательные операции постепенно завершаются.

Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлю заявила, что в результате землетрясения пострадали порядка 2 тысяч человек. Такая информация поступила из медицинских учреждений.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Его эпицентр располагался между столицей страны Тираной и городом Дурресом, расположенным в 33 километрах от нее. За подземным толчком последовали почти 500 афтершоков.

28 ноября стало известно о еще одном землетрясении в стране. Магнитуда подземного толчка составила 5,1.