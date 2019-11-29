Лучший лыжник Казахстана наказан за допинг. С ним три эстонца

Получил свое логическое завершение допинговый скандал, случившийся на чемпионате мира по лыжным гонкам прошлого сезона. Четырехлетнюю дисквалификацию получил призер мировых первенств Алексей Полторанин из сборной Казахстана и три эстонских лыжника.

Международная федерация лыжного спорта приняла решение о наказании 32-летнего Алексея Полторанина из Казахстана, а также эстонцев Карела Таммьярва, Андреаса Веерпалу и Алго Керпа. Вина лыжников в применении кровяного допинга доказана. "Мы тщательно разобрались в ситуации", – цитирует Expressen генеральный секретарь FIS Сара Льюис.

Ранее с двумя нарушителями допинговых правил из Австрии – Максом Хауке и Домиником Балдауфом, – разобрался австрийский антидопинговый комитет: спортсмены также получили по четыре года. Скандал произошел на турнире в Зеефельде, где лыжникам переливали кровь в здании, замаскированном под парикмахерскую.