Боттас выиграл первую практику на Гран-при Абу-Даби

На автодроме "Яс Марина" в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся первый свободный заезд в рамках заключительного этапа чемпионата мира в классе "Формула-1" – Гран-при Абу-Даби. Первую гонку выиграл пилот Mercedes Валттери Боттас.

Лучшее время финна за один круг составило 1:36,957 минуты. Второе место занял голландский гонщик из Red Bull Racing Макс Ферстаппен. Третья строчка – у партнера Боттаса по команде британца Льюиса Хэмилтона.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал с 15 результатом. Он опередил своего партнера по команде Пьера Гасли, занявшего 16 место.