Семак: "Зенит" примерно понимает, как "Спартак" играет при Тедеско

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от принципиального матча российской премьер-лиги против "Спартака". Встреча состоится первого декабря в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

"Мы примерно понимаем, как именно играет "Спартак" под руководством нового главного тренера: строже и организованнее в обороне, пытаются использовать самые сильные качества футболистов, — приводит слова наставника сине-бело-голубых официальный сайт "Зенита". – Изменения у них есть. В остальном будем пытаться предположить, кто на каких позициях сможет сыграть. У них тасуются буквально две-три позиции".

"Самое важное для нас сейчас — восстановить силы после непростого матча в Лиге чемпионов, отдохнуть физически и эмоционально перед тем, как сыграть еще один тяжелый и важный матч. Также важно залечить и долечить повреждения некоторых игроков. Среди них наибольшую тревогу у меня вызывает состояние Жиркова. К сожалению, в составе возможны изменения".

Напомним, что накануне "дерби двух столиц" футболисты "Зенита" возглавляют таблицу РПЛ, набрав 39 очков. "Спартак" же с 22 баллами располагается на шестой строчке.