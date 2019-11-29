Лидеры России и Китая запустят поставки газа в режиме телемоста

2 декабря состоится торжественный запуск поставок российского природного газа в Китай по восточному маршруту трубопровода "Сила Сибири". В церемонии в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кремля.

Договор между "Газпромом" и китайской CNPC был подписан в 2014 году на 30 лет. Максимальная пропускная мощность газопровода составит 38 миллиардов кубических метров газа в год. На первом этапе поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" будут осуществляться с Чаяндинского месторождения в Якутии.