У тебя мозг умер. Эрдоган прокомментировал заявление Макрона

Турция для НАТО очень важная страна. А те, кто говорят, будто мозг альянса умер, пусть сначала проверят собственную голову, считает президент Реджеп Эрдоган. По мнению турецкого лидера, подобные заявления подтверждают, что у самого Макрона мозг умер, пишет агентство РИА Новости. Кроме того, у французского лидера нет опыта борьбы с терроризмом, именно поэтому в его стране протесты "желтых жилетов".

Также Эрдоган добавил, что не Макрону решать, изгонять Турцию из НАТО или нет.

"Прыгайте, сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции", — подытожил Реджеп Эрдоган.

Напомним, ранее Макрон заявил, что мозг НАТО мертв, так как между членами альянса отсутствует координация по стратегическим вопроса. Особенно, когда речь идет о США или Турции.