"Баба Люба" плюс африканец: родня воронежской пенсионерки в шоке от выбора бабушки

В "Прямом эфире" – история любви 72-летней Любови Гвоздиковой из Воронежской области. Три месяца назад она вышла замуж за бывшего полицейского из Кот-д’Ивуара, бросив гражданского мужа, который перенес инсульт.

Познакомилась пара в Интернете — Гаи Эммануил Джеку влюбился в глаза русской женщины по фото, у Любы, по ее признаниям, тоже при первом же виртуальном контакте "что-то внутри екнуло".

Завязалась переписка, и уже через три месяца они официально сочетались браком в воронежском ЗАГСе.

Потом у них был страстный медовый месяц, который, признается Люба, она не сможет забыть. Джеку, у которого в Африке остались пятеро детей и пятеро внуков, улетел на родину, но вскоре вернулся. Причем, с младшей дочерью.

Он уверяет, что искренне полюбил Любу, но ее дочь и внучка не верят в искренность Джеку.

Они считают, что им руководит расчет, тем более что на поездку в Россию своего африканского мужа Любовь Федоровна взяла кредиты и пошла подрабатывать уборщицей.

Знакомые – в частности, соседки, осуждают Любовь, но сама она уверена в чувствах избранника.

Женщина в свои "70+" находится в отличной физической форме, ведет здоровый образ жизни, ходит в спортзал и явно не собирается отказываться от любви и страсти, несмотря на возраст.

Что сказал в эфире программы Джеку, который приехал в Россию, чтобы быть вместе со своей любимой женщиной? Почему он взял с собой младшую дочь? Как отреагировал на эту ситуацию бывший гражданский муж Любови?

И может ли после 70-ти возникнуть страстная любовь, или это – холодный расчет? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".