Формула-1. Боттас – лучший на второй практике в Абу-Даби, Квят – девятый

В Объединенных Арабских Эмиратах на автодроме "Яс Марина" завершился второй тренировочный заезд заключительного этапа "Формулы-1" – Гран-при Абу-Даби. Лучшее время показал финский пилот Mercedes Валттери Боттас, которое равняется 1:36,256 секунды.

Второй результат продемонстрировал его британский партнер по команде Льюис Хэмилтон (1:36,566). Замкнул тройку лучших монегаск Шарль Леклер из Ferrari (1:36,642). Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял девятое место (1:37,651). Он опять опередил своего коллегу Пьера Гасли, на этот раз замкнувшего первую десятку.

В субботу на трассе в Абу-Даби состоится третий свободный заезд и квалификация. Гонка пройдет в воскресенье, первого декабря.