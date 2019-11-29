Колобков: спортивному движению отстранение России от Олимпиады-2020 не нужно

Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность в том, что российские спортсмены смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио. По крайней мере те из них, кто сможет квалификационный отбор.

"Уверен, что мировому спортивному движению это совершенно не нужно, тем более, что мы является мировым лидером во многих видах спорта, — цитирует Колобкова ТАСС. – Я считаю, что наши спортсмены примут участие в Играх во всех видах, где пройдут отборы".

"Понимаю, о чем сейчас думают сами атлеты, о чем говорят в их семьях, но нужно готовиться к Олимпиаде. У нас есть команда, и мы будем решать ее насущные задачи".

Напомним, что накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства дал рекомендацию исполкому WADA отстранить Россию от участия в Олимпийских играх-2020 года. Заседание исполкома состоится девятого декабря в Париже.