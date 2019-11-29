Тема:

Допинг-скандалы 11 минут назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
29 ноября 201918:17

Колобков: спортивному движению отстранение России от Олимпиады-2020 не нужно

EPA

Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность в том, что российские спортсмены смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио. По крайней мере те из них, кто сможет квалификационный отбор.

"Уверен, что мировому спортивному движению это совершенно не нужно, тем более, что мы является мировым лидером во многих видах спорта, — цитирует Колобкова ТАСС. – Я считаю, что наши спортсмены примут участие в Играх во всех видах, где пройдут отборы".

"Понимаю, о чем сейчас думают сами атлеты, о чем говорят в их семьях, но нужно готовиться к Олимпиаде. У нас есть команда, и мы будем решать ее насущные задачи".

Напомним, что накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства дал рекомендацию исполкому WADA отстранить Россию от участия в Олимпийских играх-2020 года. Заседание исполкома состоится девятого декабря в Париже.

Ранее по теме

Сейчас

18:21

Спасен пассажир, упавший на рельсы в московском метро

17:57

Нападение в Лондоне: уточненные данные

17:32

На Лондонском мосту произошла стрельба

17:22

Несгоревшие фрагменты "Прогресса" упали на Землю

16:18

Путин призвал беречь правду и противодействовать экстремизму

15:09

Президент прибыл в Нальчик

14:43

Эвакуирован Басманный суд, где рассматривается дело Кузнецова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Нападение в Лондоне: уточненные данные

Нападение в Лондоне: уточненные данные

17 минут назад
Путин надеется, что в России не будут нумеровать родителей

Путин надеется, что в России не будут нумеровать родителей

11 минут назад
Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств

Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств

11 минут назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 30 ноября

20:00

Программа "Вести в субботу"

1 декабря

20:00

Программа "Вести недели"
Все трансляции
"Газпром" подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

"Газпром" подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

1 час назад
У тебя мозг умер. Эрдоган прокомментировал заявление Макрона

У тебя мозг умер. Эрдоган прокомментировал заявление Макрона

1 час назад
"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

26 минут назад
Раскрыты планы США в отношении Крыма

Раскрыты планы США в отношении Крыма

2 часа назад
За госизмену в Севастополе арестовали служащую Черноморского флота

За госизмену в Севастополе арестовали служащую Черноморского флота

5 часов назад
Обнародован законопроект о профилактике домашнего насилия

Обнародован законопроект о профилактике домашнего насилия

4 часа назад
Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории

Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории

2 часа назад
Сын албанского премьера потерял невесту во время землетрясения

Сын албанского премьера потерял невесту во время землетрясения

4 часа назад
Новый мост из Благовещенска в Хэйхэ пополнит бюджеты всех уровней

Новый мост из Благовещенска в Хэйхэ пополнит бюджеты всех уровней

8 часов назад
Украинских музыкантов лишили концерта за отказ очернить Россию

Украинских музыкантов лишили концерта за отказ очернить Россию

1 час назад
Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

28.11.2019 13:32
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

28.11.2019 11:26
Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

28.11.2019 10:04
Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

27.11.2019 13:19
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
"От динозавра до компота": Киев пожаловался на пропаганду "Розового жирафа"

"От динозавра до компота": Киев пожаловался на пропаганду "Розового жирафа"

26 минут назад
"Баба Люба" плюс африканец: родня воронежской пенсионерки в шоке от выбора бабушки

"Баба Люба" плюс африканец: родня воронежской пенсионерки в шоке от выбора бабушки

37 минут назад
Несгоревшие фрагменты "Прогресса" упали на Землю

Несгоревшие фрагменты "Прогресса" упали на Землю

38 минут назад
В Барнауле за квартиру в подвале просят 12 миллионов рублей

В Барнауле за квартиру в подвале просят 12 миллионов рублей

41 минута назад
Мединский отчитался по "Культуре"

Мединский отчитался по "Культуре"

1 час назад
Чем снимать селфи: названы смартфоны с лучшими фронталками

Чем снимать селфи: названы смартфоны с лучшими фронталками

1 час назад
Английская королева Елизавета I оказалась переводчиком "Анналов" Тацита

Английская королева Елизавета I оказалась переводчиком "Анналов" Тацита

1 час назад
Игры для разума: как сохранить мыслительные способности в старости

Игры для разума: как сохранить мыслительные способности в старости

1 час назад
Ночи в Еврокомиссии: Юнкер не стал давать советов фон дер Ляйен

Ночи в Еврокомиссии: Юнкер не стал давать советов фон дер Ляйен

1 час назад
Большунов завершил стартовый этап Кубка мира в Топ-4

Большунов завершил стартовый этап Кубка мира в Топ-4

1 час назад
Президенту показали робота для раздельного сбора мусора

Президенту показали робота для раздельного сбора мусора

1 час назад
Польского политика затравили за заявление об освобождении страны Красной армией

Польского политика затравили за заявление об освобождении страны Красной армией

1 час назад
Разведчицу Гоар Вартанян похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище

Разведчицу Гоар Вартанян похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище

1 час назад
Устроивший "осмотр" сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

Устроивший "осмотр" сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

2 часа назад
Ритуальными плясками Украины назвал депутат Госдумы срыв своего выступления в ООН

Ритуальными плясками Украины назвал депутат Госдумы срыв своего выступления в ООН

2 часа назад
Единогласно: парламент ДНР принял закон о границе

Единогласно: парламент ДНР принял закон о границе

2 часа назад
Роскомандзор опубликовал перечень распространителей фейков

Роскомандзор опубликовал перечень распространителей фейков

2 часа назад
Обзор AirPods Pro: тишина по запросу

Обзор AirPods Pro: тишина по запросу

2 часа назад
Шаг к себе: Лаборатория физического театра представляет спектакль "Дорога"

Шаг к себе: Лаборатория физического театра представляет спектакль "Дорога"

3 часа назад
Жители подмосковного поселка Мизиново замерзают без отопления

Жители подмосковного поселка Мизиново замерзают без отопления

3 часа назад
Песков уточнил, что Путин будет делать 31 декабря

Песков уточнил, что Путин будет делать 31 декабря

3 часа назад
Братья Сафроновы стеснялись встречаться с девушками из-за запаха бензина изо рта

Братья Сафроновы стеснялись встречаться с девушками из-за запаха бензина изо рта

3 часа назад
Неандертальцы могли исчезнуть без помощи человека разумного

Неандертальцы могли исчезнуть без помощи человека разумного

3 часа назад
На Мальте начались протесты из-за освобождения чиновника, подозреваемого в убийстве журналистки

На Мальте начались протесты из-за освобождения чиновника, подозреваемого в убийстве журналистки

3 часа назад
Пекин объявил причастных к закону США о Гонконге конгрессменов нежелательными

Пекин объявил причастных к закону США о Гонконге конгрессменов нежелательными

3 часа назад
В Подмосковье закрыли мусорный полигон "Воловичи"

В Подмосковье закрыли мусорный полигон "Воловичи"

3 часа назад
Туск передал Мишелю "колокольчик полномочий", который чуть не уронил

Туск передал Мишелю "колокольчик полномочий", который чуть не уронил

4 часа назад
Зеленский отменил прапорщиков и мичманов

Зеленский отменил прапорщиков и мичманов

4 часа назад
В Москве открылось офисное пространство с винным погребом и капсулами для сна

В Москве открылось офисное пространство с винным погребом и капсулами для сна

4 часа назад
Топ-10 старейших газет в мире

Топ-10 старейших газет в мире

4 часа назад
Туалет как подарок на 150 лет

Туалет как подарок на 150 лет

5 часов назад
Люди, принимающие лекарства от изжоги, рискуют заболеть ротавирусом

Люди, принимающие лекарства от изжоги, рискуют заболеть ротавирусом

5 часов назад
Skoda показала фото нового Rapid для России

Skoda показала фото нового Rapid для России

6 часов назад
Неестественное половодье: Волга разлилась по-весеннему

Неестественное половодье: Волга разлилась по-весеннему

9 часов назад
Новая стратегия позволит лечить самый агрессивный рак мозга

Новая стратегия позволит лечить самый агрессивный рак мозга

9 часов назад
"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

28.11.2019 15:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку