Фернандеш назван лучшим игроком недели в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал имя лучшего игрока минувшей недели в Лиге Европы. Им стал полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш. В матче пятого тура против голландского ПСВ он помог своему клубу добиться крупной победы.

Встреча завершилась разгромом голландцев со счетом 4:0, а Фернандеш стал автором двух забитых мячей в ворота ПСВ, а также двух результативных передач на своих партнеров.

2+2 по системе "гол+пас" в исполнении португальца стали весомым аргументом перед другими номинантами недели: Даити Камадой из франкфуртского "Айнтрахта" (2+0), Раулем Хименесом из "Вулверхэмптона" (1+2) и Венсана Абубакара из "Порту" (2+0).