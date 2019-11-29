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29 ноября 201921:35 Анна Балан

Опасности "черной пятницы": как не попасть в ловушку кибермошенников

Опасности "черной пятницы": как не попасть в ловушку кибермошенников

Россиян предупредили об опасности кибермошенничества в "черную пятницу". День тотальных распродаж — это еще и пик активности аферистов, которые, пользуясь ажиотажем, охотятся за личными данными покупателей. В Сети массово возникают поддельные интернет-страницы и клоны известных сайтов. Похожие логотипы, созвучные названия — все может сбить с толку.

Везде "черная пятница": очки со скидкой 80 процентов, духи со скидкой 90 процентов. От такого предложения отказаться трудно. Татьяна зашла на сайт известного бренда и заплатила сразу за несколько флаконов.

"Мне заказ не пришел. При этом я уже пользовалась данным сайтом. Все выглядело так, как будто это по-настоящему: и мой любимый сайт, и скидка! Я писала в службу поддержки, пыталась позвонить по телефону, но никто не отвечал вообще", — рассказывает Татьяна Мельничук.

Лариса купила билет на сайте avia.tutu.top.

"Когда я оплачивала, мне после введения оплатить выскочило окошко: код введен неправильно, который пришел на телефон, повторите. Я повторила. И потом, когда я зашла в мобильный, посмотрела, с меня дважды сняли стоимость туда и обратно за перелет", — говорит Лариса Черкасова.

Сайт avia.tutu.top — двойник сайта avia.tutu. И таких в Интернете тысячи: похожее оформление и сочетание букв в адресной строке. Клонируют даже сайты госучреждений.

"Зашел на сайт, где было написано, что это онлайн-приемная Роспотребнадзора. Там меня выслушали и пригласили к некому секретарю. Они мне предложили юридическое сопровождение и за это попросили деньги", — объясняет Илья Костюк.

Илья отдал 60 тысяч. Ни помощи, ни денег. Проводим эксперимент: по запросу "Роспотребнадзор" этот сайт выскакивает первым.

- Горячая линия, слушаю вас.

- Здравствуйте! Это Роспотребнадзор?

- Горячая линия, да.

- Горячая линия чего? Роспотребнадзора?

Придумали историю, оформили жалобу и попали на прием в некий офис в центре Москвы.

- Со скидкой будет стоить 60 тысяч.

- А что туда входит?

- Полный спектр всего, вот вы пришли заключили договор.

- Вы как-то относитесь к Роспотребнадзору?

- В Роспотребнадзоре есть хорошие ребята, которые видят — да, есть нарушения. Они просто перенаправляют на бесплатную первичную консультацию, чтобы людям помогать.

Так называемые фишинговые сайты подделывают официальные интернет-страницы известных компаний. Фишинг дословно "ловля рыбы". В данном случае — ловля денег и личных данных пользователей.

"Фишинговые сайты живут пару дней, после этого их блокируют. Если вы видите, что интернет-магазин, его доменное имя было зарегистрировано очень недавно, то это прям такой стоп-фактор, не нужно на него вестись", — объясняет Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Центр реагирования на киберинциденты — в России таких всего 11. Здесь ищут и блокируют фишинговые сайты. Но делают это только по запросу тех, кого копируют. А вот пользователи могут рассчитывать лишь на себя. После того как попался на крючок, найти мошенников и вернуть деньги практически невозможно.

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