"Нет на них Джобса": Украина ополчилась на Apple из-за признания Крыма российским

На Украине обсуждают, насколько уместно пользоваться айфоном и при этом носить вышиванку. Это не из юмористического раздела какой-нибудь желтой газеты, а вполне серьезные политические новости. Все из-за того, что теперь гаджеты компании Apple обозначают Крым как российский регион. Раньше карты показывали только название городов, без указания страны. В Киеве восприняли такое техническое решение как личную обиду или, говоря проще, зраду.(измену) Посольство Украины в США уже пожаловалось на "Яблоко" в Госдепартамент. Дескать, обратите внимание на "некорректное обозначение Крыма". Глава украинского МИДа Вадим Пристайко выражения подобрал более экспрессивные. Компанию сравнил с "невежей, который плюет на боль". Еще добавил, мол, гаджеты, конечно, хорошие, но "глобальная политика — это не сильная сторона Apple". На все эти публичные страдания пока никакого ответа, так что более радикальные патриоты уже призывают не говорить, а действовать.

На стражу задетых украинских чувств встал отстреленный патрон правительства Порошенко — бывший министр иностранных дел Павел Климкин. На фоне заявлений в госдеп и недовольства белых дипломатических воротничков он решил поднять флешмоб — продукцию "яблочников" инициировал байкотировать.

"А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать: "А ну их, этих приспособленцев, переходим на другое, а этот бренд больше не признаем". Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером один, до свидания", — заявил Павел Климкин.

Понятно (трепещи Купертино), что сейчас украинцы понесут гаджеты на помойку. Это лишь один из пассажей пользователей сети, которых такое предложение явно рассмешило. Кто-то даже задается вопросом, а почему же тогда от газа не отказались в 2014, в знак протеста?

"Никто, конечно, не побежит после призывов безумных украинских политиков выбрасывать свои iPhone и iPad потому, что на Украине, будем объективны, политики живут на одной планете, а народ живет на другой. И не настолько он хорошо живет, чтобы расстаться с этой дорогой вещью. Россия для нее, видимо, более важный рынок, чем стремительно схлопывающаяся Украина. Возможно, они просчитали риски и поняли, что никто с айфонами не расстанется", — прокомментировал ситуацию журналист Дмитрий Стешин.

Политологи уверены, что данное предложение, конечно, просто фарс и попытка экс-министра оставаться в информационном поле, чтобы не забывали.

"Экс-министр иностранных дел — классический пример того, как люди, имеющие корни в России, пытаются перекраситься в пламенных украинских национал-патриотов и выглядеть более святыми, чем папа Римский. Следуя примеру, лозунгу его однопартийцев "Нiколи знову" ("Никогда снова"), дай Бог, чтобы это осталось на уровне стенаний политического фрика", — высказал свое мнение политолог Андрей Золотарев.

Впрочем, украинский политический истеблишмент с лупой отсматривает все материалы. Известный The Economist показал видео с картой Украины и на ней не нашлось Крыма. Также недавно в британском журнале Survival вышла статья, где Севастополь называется, как и должно быть, частью России. Ранее и The New York Times также показывал, что полуостров к Украине никакого отношения не имеет. И каждый раз Киев возмущался, просил все исправить. Впрочем, столько примеров больше похоже не на ляпы, а на признание — может вопрос и до Зеленского дойдет?

"Можно, правда, тоже по приколу придти куда-то в центр Киева, взять молоток и разбить Apple. Тоже будет очень интересно в рамках концепции его имиджа. Может Климкину специально задание дали, чтобы вместо президента так выразиться? Все может быть. Сейчас у нас фантасмагория", — заявил профессор, заведующий кафедрой международных отношений Национального университета управления Олег Соскин.

Справедливости ради, IT-эксперты подчеркивают — Apple показывает то, что Крым там, где надо, только российским пользователям. Но и это вряд ли утешение для Украины — для всего остального мира крымские города вовсе никак не маркированы. Такая политкорректность.

"Как и большинство технических решений, оно политкорректно и неполиткорректно. Оно такое общее красивое решение — как угодить всем, не вступая ни в какой конфликт. Это Apple и сделала. С какой-то точки зрения, политика не вступления в конфликт — это и есть политкорректность. Google точно также себя ведет, Microsoft точно так же себя ведет", — прокомментировал программист Григорий Бакунов.

Может бравую идею насчет байкотирования продукции, прежде чем предлагать гражданам, стоит сперва опробовать самим, между коллегами-чиновниками? Устроить в порыве праведного гнева расправу над гаджетами, чтобы показать, что приступ патриотизма идет от сердца, а не от попытки сыграть на чувствах людей?