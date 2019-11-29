В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек

На торговой улице в центре Гааги в результате нападения с ножом ранены несколько человек. О случившемся сообщает Reuters. На месте происшествия работают службы безопасности.



В пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту произошел теракт. Неизвестный напал на людей с ножом. По последним данным, погибли двое человек. Злоумышленник был застрелен сотрудниками полиции.