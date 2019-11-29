Учитель информатики подрался со школьником во время урока в Белгороде

В Белгороде учитель информатики подрался с опоздавшим на урок школьником после отказа последнего покинуть класс. Один из одноклассников снял противоборство на видео.

Стычка произошла днем 29 ноября в школе №15. Со слов учеников, Максим К. сильно опоздал на урок, извинения приносить не стал, а в ответ на критику со стороны педагога Олега Пургина принялся огрызаться. Учитель, как слышно на записи, потребовал от воспитанника покинуть класс, но тот наотрез отказался, после чего педагог применил силу. В ответ Максим начал махать кулаками, при этом быстро вошел в раж, так что его не могли остановить даже приятели.

Первоначально в региональном департаменте образования пообещали уволить Пургина, отметив, что он "недопустимо нарушил правила педагогической этики". Однако за учителя горой встали как школьники, так и пользователи соцсетей. Более того, родители даже обсуждали возможность митинга у стен школы в поддержку преподавателя, так что чиновники пересмотрели свою позицию: пообещали заменить увольнение дисциплинарным взысканием.

По факту произошедшего назначена комиссия по делам несовершеннолетних с приглашением родителей Максима К.