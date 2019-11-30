Гол Бучневича и пас Панарина не спасли "Нью-Йорк Рейнджерс"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался в Бостоне. "Бостон Брюинз" принимал "Нью-Йорк Рейнджерс" и добился победы в дополнительном периоде.

Начало осталось за "рейнджерами". Сначала отличился Павел Бучневич. Затем Филип Хитил с передачи Артемия Панарина забросил вторую шайбу. Но "Брюинз" отыгрались в основное время, а в овертайме сумели забросить победную шайбу.

Артемий Панарин стал первым игроком в истории "Рейнджерс", который набрал в ноябре 23 очка. Российский нападающий превысил этот рекорд на десять пунктов – 33 очка (11+22). На счету Павла Бучневича 6 заброшенных шайб и 14 результативных пасов.