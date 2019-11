Новый рекорд Овечкина: капитан "Вашингтона" вошел в Топ-3 НХЛ по броскам

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает штурмовать рекорды Национальной хоккейной лиги. Очередное достижение покорилось 34-летнему россиянину в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы-Бэй Лайтнинг" (4:3).

Капитан "столичных" нанес семь бросков по воротам "молний", чем довел их общее количество до 5.365 за всю свою заокеанскую карьеру. В НХЛ он сыграл 1111 игр. Таким образом, Овечкин стал одним из самых нацеленных на ворота соперника хоккеистов лиги.

With seven shots against Tampa Bay, Alex Ovechkin has passed Marcel Dionne (5,363) for third on the NHL’s all-time shots list. Ovechkin sits at 5,365 career shots, surpassing Dionne in 237 fewer games played. pic.twitter.com/j3T63SdH1c