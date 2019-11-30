Емельяненко - Кокляев: бой, за который пришлось извиняться

В Москве боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел против новичка, пауэр-лифтера Михаила Кокляева. Ждали, что недостаток опыта Кокляев компенсирует за счёт большего веса и покажет шоу. Только нокаут случился на первых же минутах, хотя Емельяненко сказал, что и так тянул бой, как мог.

Пятничным вечером зрители долго ждут боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Им на ринг выходить последними. Публике дела до бокса нет. Народ пришёл на шоу. И в его отсутствие, пока идут реальные поединки, стадион сам себя развлекает и запускает волну.

На столе две банки газировки и пирожки. В раздевалке одиночество, в ушах наушники, в глазах пустота. Скандальный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готовится ко второму в жизни боксерскому поединку. Тяжелоатлет Кокляев — к первому. Но для силача это уже победа. Столько о нем не говорили и не писали никогда, он ловит каждый миг своей славы. Говорит столько, что в горле пересохло.

Бой, в котором шоу больше, чем спорта, рассчитан на 4 раунда по 3 минуты. Кокляеву, который вообще впервые пришёл в единоборства, прочат скорое поражение, а единственный шанс отводят на "лаки панч" — счастливый шальной и нокаутирующий удар.

Начало боя — за тяжелоатлетом Кокляевым. Он активней, но попадает редко. Емельяненко включается в середине раунда и заканчивает поединок за 13 секунд до его конца. Кокляев ещё пытается подняться, но рефери останавливает бой.

И совершенно неважно, чем закончился самый неоднозначный поединок года. Победил хайп, участники и организаторы боя, заработавшие на интернет-шутке размером с муху, раздутой до объемов слона.