Слуцкий: иногда футбол – это тяжелые решения. Уход из "Витесса" – одно из них

Российский тренер Леонид Слуцкий написал прощальное письмо болельщикам футбольного клуба "Витесс". Накануне 48-летний специалист покинул пост наставника команды из города Арнем. Его подопечные проиграли пять матчей подряд.

"Хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за мое время в "Витессе": тех, кто любил и ненавидел меня. Футбол – это по большей части эмоции и веселье. Но иногда футбол – это боль и тяжелые решения. И одно из них я принял сегодня".

"Для меня было большим удовольствием являться частью голландского футбола, и у меня остались от него только теплые чувства. Я нашел друзей, получил колоссальный опыт и много позитивной энергии. Нидерланды всегда останутся в моем сердце. Спасибо вам. Остаемся на связи. До свидания".

Напомним, что Слуцкий был назначен тренером "Витесса" летом 2018 года. За время работы в Арнеме наставник вывел клуб в плей-офф чемпионата Нидерландов за путевку в Лигу Европы. Однако пробиться во второй по значимости клубный турнир Европы не смог – на пути встал "Утрехт".