Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
30 ноября 201910:53 (обновлено в 10:55)

Близ Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет Robinson

ГУ МЧС по Республике Крым/ТАСС

Под Новороссийском разбился частный вертолет Robinson 66, его пилот погиб. По сообщению источника "Интерфакса", крушение винтокрылой машины произошло неподалеку от Абрау-Дюрсо.

Сообщается, что вертолет внезапно потерял управление, упал и загорелся. По данным источника, вертолет принадлежал ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо". Такой тип воздушных машин вмещает до пяти человек.

По предварительным данным, других жертв и разрушений на месте падения вертолета нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Сейчас

10:45

Близ Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет Robinson

09:47

Пожар в промзоне на востоке Москвы: погиб человек

06:08

В работе Твиттера отмечены сбои

03:40

Во Франции ушли с молотка сапоги Наполеона

01:19

Александр Емельяненко отправил Михаила Кокляева в нокаут

00:24

Леонид Слуцкий покинул пост тренера "Витесса"

22:44

В Гааге в результате нападения ранены несколько человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Селезнев о газовой инициативе фракции Порошенко: такие методы не улучшают диалог

Селезнев о газовой инициативе фракции Порошенко: такие методы не улучшают диалог

27 минут назад
Близ Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет Robinson

Близ Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет Robinson

10 минут назад
Пять человек, среди которых трое детей, погибли в ДТП с грузовиком

Пять человек, среди которых трое детей, погибли в ДТП с грузовиком

4 часа назад
Слуцкий: иногда футбол – это тяжелые решения. Уход из "Витесса" – одно из них

Слуцкий: иногда футбол – это тяжелые решения. Уход из "Витесса" – одно из них

1 час назад
Емельяненко - Кокляев: бой, за который пришлось извиняться

Емельяненко - Кокляев: бой, за который пришлось извиняться

1 час назад
Фергюсон подписал контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым

Фергюсон подписал контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым

6 минут назад
Великобритания задержала нигерийское судно с российским экипажем

Великобритания задержала нигерийское судно с российским экипажем

3 часа назад
Нападения в Лондоне и Гааге: хроника событий

Нападения в Лондоне и Гааге: хроника событий

2 часа назад
В Нью-Дели открылась выставка фоторабот с конкурса имени Андрея Стенина

В Нью-Дели открылась выставка фоторабот с конкурса имени Андрея Стенина

4 часа назад
Закон о домашнем насилии: предложения сенаторов и депутатов опубликованы для обсуждения

Закон о домашнем насилии: предложения сенаторов и депутатов опубликованы для обсуждения

10 часов назад
Украина разбазаривает наследие СССР: в схватке за запорожский завод сошлись Китай и США

Украина разбазаривает наследие СССР: в схватке за запорожский завод сошлись Китай и США

10 часов назад
Пассажирка "Аэрофлота" потеряла кота перед вылетом из Греции

Пассажирка "Аэрофлота" потеряла кота перед вылетом из Греции

12 часов назад
Рубль в декабре: все внимание на инфляцию, ФРС США и Трампа

Рубль в декабре: все внимание на инфляцию, ФРС США и Трампа

4 часа назад
Глава ДНР подтвердил, что закон о госгранице не противоречит Минским соглашениям

Глава ДНР подтвердил, что закон о госгранице не противоречит Минским соглашениям

12 часов назад
Многонациональность, правда и развитие: главные выводы совещания в Нальчике

Многонациональность, правда и развитие: главные выводы совещания в Нальчике

14 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

15 часов назад
Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

28.11.2019 13:32
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

28.11.2019 11:26
Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

28.11.2019 10:04
Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

27.11.2019 13:19
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
Без торчащих ног, с душем и Wi-Fi: как выглядят новые плацкартные вагоны

Без торчащих ног, с душем и Wi-Fi: как выглядят новые плацкартные вагоны

4 минуты назад
Мама родила "беременного" ребенка, которому потребовалось экстренное кесарево сечение

Мама родила "беременного" ребенка, которому потребовалось экстренное кесарево сечение

1 час назад
Канадская полиция предотвратила нападение преступника на людей

Канадская полиция предотвратила нападение преступника на людей

2 часа назад
В Кремле открылась необычная выставка предметов искусства Петра Первого

В Кремле открылась необычная выставка предметов искусства Петра Первого

3 часа назад
В работе Твиттера отмечены сбои

В работе Твиттера отмечены сбои

4 часа назад
Полиция Лондона установила личность террориста, зарезавшего двух человек

Полиция Лондона установила личность террориста, зарезавшего двух человек

5 часов назад
НХЛ. Бенефис россиян в Вашингтоне

НХЛ. Бенефис россиян в Вашингтоне

7 часов назад
Во Франции ушли с молотка сапоги Наполеона

Во Франции ушли с молотка сапоги Наполеона

7 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 30 ноября 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 30 ноября 2019 года

9 часов назад
46
Прыжки на граблях: тысячи людей пострадали от финансовой пирамиды "Вкусно и сытно"

Прыжки на граблях: тысячи людей пострадали от финансовой пирамиды "Вкусно и сытно"

10 часов назад
ДТП в Псковской области: водитель был трезв, авария произошла из-за сильного гололеда

ДТП в Псковской области: водитель был трезв, авария произошла из-за сильного гололеда

11 часов назад
Техновидение. Попробовал топовый Huawei без Google+, Galaxy S11, коровий VR и робопес-полицейский

Техновидение. Попробовал топовый Huawei без Google+, Galaxy S11, коровий VR и робопес-полицейский

15 часов назад
Чем снимать селфи: названы смартфоны с лучшими фронталками

Чем снимать селфи: названы смартфоны с лучшими фронталками

17 часов назад
Шаг к себе: Лаборатория физического театра представляет спектакль "Дорога"

Шаг к себе: Лаборатория физического театра представляет спектакль "Дорога"

19 часов назад
Skoda показала фото нового Rapid для России

Skoda показала фото нового Rapid для России

22 часа назад
"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

28.11.2019 15:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку