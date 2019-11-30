Близ Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет Robinson

Под Новороссийском разбился частный вертолет Robinson 66, его пилот погиб. По сообщению источника "Интерфакса", крушение винтокрылой машины произошло неподалеку от Абрау-Дюрсо.

Сообщается, что вертолет внезапно потерял управление, упал и загорелся. По данным источника, вертолет принадлежал ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо". Такой тип воздушных машин вмещает до пяти человек.

По предварительным данным, других жертв и разрушений на месте падения вертолета нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.