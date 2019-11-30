6000 бомб: Sohu предупреждает о скрытой ядерной державе

О "затаившейся рядом с Китаем ядерной державе" пишет китайское издание Sohu. И это не Россия, не США, а Япония, долгое время не привлекавшая к себе внимания.

Текст статьи приводит ИноСМИ.Ru. По мнению ее автора, под предлогом развития гражданских атомных электростанций — самых совершенных в мире — Стране восходящего солнца удалось накопить достаточное количество ядерного материала, и она занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий.

Развитие Японии несколько десятилетий сдерживалось Соединенными Штатами, однако контроль существует только формально. При этом благодаря поддержке США Япония "вмиг превратилась в экономическую державу", пишет автор статьи, и преисполнена амбиций на международной арене.

Из-за санкций международного сообщества после Второй мировой войны Японии разрешалось иметь лишь вооруженные силы для самообороны, однако по боеспособности она входит в первую десятку стран мира.

В случае войны Япония с помощью имеющегося у нее ядерного материала сможет быстро создать ядерное оружие, уверен автор Sohu. По его словам, японцы смогут изготовить не менее 6000 атомных бомб — достаточно, чтобы уничтожить крупную страну. Японии удавалось долгое время скрывать этот факт, и многие страны, включая и США, находились в неведении. Соседей Японии автор статьи призывает к бдительности.