Появились кадры с места крушения вертолета в Краснодарском крае

Утром в субботу, 30 ноября, в районе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Robinson 66. В Сети опубликованы кадры с места авиакатастрофы.

Как сообщалось ранее, воздушное судно, принадлежавшее, по некоторым данным, "Центру винного туризма Абрау-Дюрсо", рухнуло в лесистой местности.

В результате авиакатастрофы погиб пилот вертолета.

По данным ТАСС, сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ уже начали проверку обстоятельств ЧП.