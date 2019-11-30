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30 ноября 201911:48

Появились кадры с места крушения вертолета в Краснодарском крае

ВКонтакте/nvrsk_road

Утром в субботу, 30 ноября, в районе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Robinson 66. В Сети опубликованы кадры с места авиакатастрофы.

 

Как сообщалось ранее, воздушное судно, принадлежавшее, по некоторым данным, "Центру винного туризма Абрау-Дюрсо", рухнуло в лесистой местности.

В результате авиакатастрофы погиб пилот вертолета.

По данным ТАСС, сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ уже начали проверку обстоятельств ЧП.

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