В Киеве взорвали банк, купюры разлетелись по округе

В Днепровском районе Киева минувшей ночью взорвали отделение банка. В результате разрушена витрина и часть интерьера отделения, а вокруг разлетелись денежные купюры.

По сообщению украинского издания "Информатор", взрыв в отделении "Ощадбанка" на улице Энтузиастов устроили двое неизвестных примерно в 4:10 по местному времени (5:10 по Москве). По предварительной информации правоохранителей, взрывная волна шла от банкомата — вероятно, он и был целью преступников.

Взрыв оказался слишком сильным — разнесло не только сам банкомат, но и едва ли не все отделение. Внутри него осыпался потолок, а витрина выпала наружу. На газоне в 10 метрах от банка можно было увидеть много купюр номиналом 100 гривен (чуть менее 270 рублей).

Правоохранители оцепили и тщательно охраняли место взрыва. Сколько денег удалось унести грабителям, только предстоит установить.

В украинской столице задействовали полицейскую операцию "Сирена". По словам очевидцев, подрывники на старом Volkswagen Passat скрылись в сторону станции метро "Славутич". Автомобиль по ориентировке разыскивают правоохранители.