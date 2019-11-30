Нокаут Кокляева: пояс Емельяненко вручил школьник-герой

Чемпионский пояс бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко за победу в боксерском поединке против штангиста Михаила Кокляева вручил 16-летний школьник-герой из Иркутска Вячеслав Дорошенко. Неделю назад подросток спас девятилетнюю девочку, которую силой усадил в свой автомобиль и пытался похитить 48-летний мужчина.

Все произошло на улице Новаторов в Ленинском районе Иркутска: Вячеслав услышал крики ребенка, после чего вдвоем с мужчиной, чинившим неподалеку собственный автомобиль, они бросились за машиной похитителя. Тот, увидев, что его преследуют, высадил девочку на перекрестке, а потом в течение двух часов был задержан сотрудниками Росгвардии. Сейчас он находится под арестом. Известно, что с 2001 года он отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера.

Школьника-героя пригласили в Москву на бой между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Перед поединком Емельяненко-младший отметил отвагу Дорошенко и подарил ему билет на бой, передает ТАСС.

Бой проходил по правилам бокса и завершился досрочной победой 38-летнего Емельяненко в первом раунде. Через две минуты и 47 секунд после его начала Емельяненко-младший отправил своего соперника в нокаут.

По итогам поединка Вячеслав Дорошенко вручил бойцу чемпионский пояс. Это первая победа на профессиональном боксерском ринге скандального бойца Александра Емельяненко, в прошлом отбывавшего наказание за изнасилование. В 2009 году его поединок с россиянином Хизиром Плиевым завершился ничьей.

Во вчерашнем бою Емельяненко, по его словам, "даже не почувствовал ударов Кокляева" и "больше вспотел на разминке, нежели на ринге". По словам бойца, который потом даже извинялся перед зрителями, он специально хотел растянуть бой, не хотел отправлять Кокляева в жесткий нокаут, хотел, чтобы тот показал, что умеет. "Михаилу надо еще тренироваться и тренироваться", — резюмировал Емельяненко-младший.

Сам Кокляев после поражения расстроенным не выглядел, заявив, что это был знаменательный день, и что он "хочет реванш в ММА".