Российские гандболистки обыграли Китай на старте чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу успешно стартовала на чемпионате мира в японском Кумамото. В матче первого тура мирового первенства российские гандболистки одержали победу над командой Китая. Встреча группы "D" завершилась со счетом 26:11 в пользу россиянок.

Благодаря победе, а также лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, сборная России занимает первое место. Помимо Китая вместе с нашей командой в группе выступают хозяйки турнира – команда Японии, а также Швеция, ДР Конго и Аргентина.

Следующим соперником подопечных Амброса Мартина станет как раз Аргентина. Матч состоится второго декабря.