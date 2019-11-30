Кубок мира по лыжам. Большунов занял пятое место в гонке на 15 км

В финской Руке продолжается стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу состоялась индивидуальная гонка среди мужчин на 15 километров классическим стилем. Победителем стал финский лыжник Ийво Нисканен.

Победное время финна составило 35 минут 17 секунд. Следом за ним расположился норвежец Йоханнес Клебо, отставший на 13 секунд. Замкнул тройку лучших еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен, финишировавший спустя 14,9 секунды после Нисканена.

Лучшим среди российских лыжников стал Александр Большунов. Он завершил гонку с пятым результатом. Финишную черту россиянин пересек спустя 43,8 секунды. В Топ-10 также вошли Андрей Ларьков и Сергей Устюгов. Они на шестом и девятом местах соответственно.