Бывший мэр Кирова отправлен под домашний арест

Об избрании меры пресечения в отношении бывшего мэра города Кирова Владимира Быкова сообщил региональный Следком. По решению суда, бывший градоначальник отправился под домашний арест. Быкову вменяют в вину получение взятки в размере 7,8 млн рублей.

Уголовное дело по 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") было возбуждено 29 ноября. По данным следствия, в 2014—2016 годах Быков получил от предпринимателя взятку в обмен на покровительство со стороны городской администрации, городской думы и АО "Автотранспортное предприятие", в том числе при заключении договоров на поставку топлива независимо от его качества.

Главой города Кирова Владимир Быков был избран в 2007 году, с 2016 по 2019 год являлся председателем Заксобрания Кировской области. 25 октября 2019 года Быков досрочно сложил полномочия председателя и депутата, "в связи с переходом на другую работу".

Двумя месяцами ранее депутаты от фракции КПРФ в Кировской области отказались работать в областном Заксобрании под председательством Быкова, недоверие спикеру выразили также депутаты "Справедливой России". Такая позиция связана в том числе с уголовным делом предпринимателя Леонида Яфаркина о мошенничестве с землей в парке Победы в период, когда Быков был главой города. Тогда участок земли в 4,3 га был выкуплен за 338 тыс. рублей, а затем продан коммерческой фирме, ущерб городу оценен в 165 млн рублей.