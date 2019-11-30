"Желтые жилеты" промаршировали от Европарламента до Еврокомиссии

Около двухсот "желтых жилетов" прошли маршем по "европейскому кварталу" в центре Брюсселя и вышли на площадь у здания Еврокомиссии. Демонстранты стартовали от здания Европарламента.

Акция была согласована с властями. Чтобы демонстранты не проникли во двор парламента, полиция установила "ежи" с колючей проволокой. По ходу движения участники марша скандировали лозунги, жгли файеры.

На саму площадь "жилетам" не дала зайти колонна правоохранителей в спецснаряжении. Митингующие попытались обойти препятствие, но полицейские вытеснили костяк в ближайший парк, предварительно взяв его в кольцо. Противостояние длилось не больше 15 минут, благодаря организованному полицией контролю обошлось без инцидентов, передает РИА Новости.