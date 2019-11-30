Пять лет за два миллиарда: приговор экс-министру финансов Ингушетии

Ингушского экс-министра финансов Руслана Цечоева, обвиняемого в нецелевом расходовании 2 миллиардов рублей, приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Уголовное дело в отношении Цечоева было возбуждено в 2015 году. По версии следствия, в конце 2014 года он должен был вернуть неизрасходованные 2 миллиарда в федеральный бюджет, но использовал их для погашения дефицита бюджета республики. Чтобы скрыть этот факт, Цечоев вернул в казначейство деньги за первый квартал 2015 года.

60-летний Цечоев на суд не явился, его объявили в федеральный розыск, передает РИА Новости.