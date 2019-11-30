Биатлонистка Старых выиграла спринт Кубка IBU, Глазырина – на третьем месте

Российская биатлонистка Ирина Старых одержала победу в спринтерской гонке первого этапа Кубка IBU, проходящего в норвежском Шушене. 32-летняя россиянка преодолела дистанцию в 7,5 километров за 20 минут 12,1 секунды.

На двух огневых рубежах Старых отстреляла чисто и, соответственно, обошлась без штрафных кругов. Второе место заняла украинка Елена Пидгрушная, отставание которой составило 5,4 секунд при нуле промахов. Замкнула тройку еще одна россиянка Екатерина Глазырина. Она допустила одну осечку на стрельбе. Она финишировала спустя 12,6 секунды.

Отметим, что после второго стрельбища лидером была другая россиянка – Анастасия Поршнева. Однако на заключительном круге она проиграла Старых ходом 16 секунд. Как итог – четвертое место.