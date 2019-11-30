Дамаск – Москва: сириец скачет к Путину на подарочном коне

Сирийский путешественник Аднан Аззам за семь месяцев проехал на коне почти шесть тысяч километров по пути из Дамаска в Москву. В апреле этого года в рамках акции благодарности "Мир в Сирии благодаря России" он выехал из столицы Сирии и в субботу, 30 ноября, прибыл в Ростов-на-Дону.

Путешественник хочет поблагодарить российский народ за поддержку Сирии во время войны и в знак признательности подарить президенту России Владимиру Путину арабского скакуна. Решение провести такую акцию, по словам Аззама, было принято на уровне президента Сирии Башара Асада.

По пути в Москву Аднан Аззам проехал через Багдад и Тегеран — столицы стран, поддержавших Сирию во время войны. В России, куда путешественник прибыл в октябре, он уже проехал Дагестан и Чечню. После Ростова он отправится в Воронеж и 15 января 2020 года рассчитывает быть в Москве.



Путешествие оказалось нелегким, рассказал путешественник РИА Новости. Иранский участок маршрута был очень жарким — столбик термометра там достигал 55 градусов. В России сейчас, наоборот, уже довольно холодно. Непросто приходится с языком и поиском ночлега — приходится ночевать не только в домах гостеприимных хозяев, но и порой на улице.

Практически везде путешественника принимают хорошо, и он намерен сделать все возможное, чтобы достичь главной цели акции — от имени всех сирийцев поблагодарить народ, стоявший рядом с ними во время войны, и подарить президенту Путину арабского коня — символ победы и самый ценный для сирийцев подарок.

После этого Аззам намерен вернуться в Сирию и приступить к монтажу документального фильма, который он снимает на протяжении всего своего пути. Подобное путешествие для Аззама не первое: 30 лет назад он верхом на лошади проехал из Сирии в США, где встретился с президентом Рональдом Рейганом.