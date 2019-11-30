Теракт в Лондоне: ножи, бивень и огнетушитель

Бивень нарвала и огнетушитель были использованы для нейтрализации преступника, устроившего в пятницу теракт на Лондонском мосту, сообщает The Guardian. На сайте издания размещено видео, снятое одним из очевидцев. Его автомобиль во время инцидента стоял пробке.

На кадрах видно, как несколько человек бегут за террористом, вооруженным двумя большими ножами. У одного из преследователей в руках огнетушитель, из которого он обдает злоумышленника пеной. У другого в руках бивень нарвала длиной более 1,5 м. Столь необычное оружие посетитель штаб-квартиры лондонской гильдии рыботорговцев, расположенной на Лондонском мосту, снял со стены и помчался за преступником.

Инцидент произошел на встрече выпускников и преподавателей программы Learning Together ("Учимся вместе") Института криминологии Кембриджского университета. На мероприятие был приглашен и 28-летний Усман Хан, ранее осужденный за подготовку взрыва Лондонской фондовой биржи в 2012 году. Отсидев часть срока (всего суд определил ему наказание в 16 лет тюремного заключения), Хан 10 месяцев назад вышел на свободу по УДО. Однако ограничение свободы в виде электронного браслета не помешало Хану совершить новый теракт.

Жертвами нападения Хана стали несколько человек. Двое — мужчина и женщина — скончались от полученных ран. Мужчина — 25-летний координатор программы по сопровождению бывших осужденных Джек Меррит. Во время нападения он выступал с презентацией. Еще трое человек находятся в больницах.

После инцидента на Лондонском мосту премьер-министр Борис Джонсон призвал ужесточить систему наказания для террористов. В частности, отказаться исключить условно-досрочное освобождение.