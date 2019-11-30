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Раскол в православном мире 1 час назад

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30 ноября 201923:11

Греческие митрополиты предложили обсудить украинский раскол на всеправославном соборе

Global Look Press

Четыре митрополита Элладской православной церкви выступили против признания автокефалии созданной раскольниками неканонической церковной структуры. Митрополиты Дриинупольский и Коницийский Андреас, Пирейский Серафим, Кифирский Серафим, Этолийский Космас – призвали собрать всеправославный собор и обсудить на нем украинскую проблему.

Митрополиты написали открытое письмо предстоятелям других церквей, передает РИА Новости. Они отметили, что епископы и предстоятели обязаны сохранять, а не нарушать экклезиологическое и литургическое единство церкви.

Они также напомнили, что православная церковь – соборная. Украинская автокефалия не способствует восстановлению единства, подчеркнули они. Митрополиты также указали, что в случае с возникновением на Украине новой церковной структуры нарушилось апостольское преемство, необходимое для каждого таинства.

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