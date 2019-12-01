Боксер Беспутин стал чемпионом мира по версии WBA

В Монако прошел бой за звание чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66 кг. Победу одержал Александр Беспутин, впервые выигравший чемпионский титул.

В поединке за звание чемпиона мира Александру Беспутину противостоял другой российский боксер Раджаб Бутаев. Состоялись все 12 запланированных раундов. Судьи единогласно отдали победу 28-летнему Беспутину.

В любительском боксе Александр становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В 2015 году он перешел в профессионалы. Александр провел на ринге 14 боев и все выиграл. 9 из них нокаутом.

Соперник Беспутина 25-летний Раджаб Бутаев провел двенадцать боев и все выиграл. Он также девять раз отправлял соперников в нокаут. Поражение стало первым в его профессиональной карьере.