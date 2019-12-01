Буксир Тихоокеанского флота спас рыбаков в Японском море

В Японском море потерпел бедствие катер с рыбаками. На помощь людям пришел спасательный буксир МБ-92 Тихоокеанского флота. Он получил оповещение от регионального морского спасательно-координационного центра во Владивостоке, который в свою очередь принял сигнал SOS от терпящих бедствие рыбаков, передает РИА Новости. Рыбаки использовали радиостанцию малой мощности.

Для спасения людей также был выделен самолет морской авиации флота, однако он не понадобился. Буксир, следовавший из залива Анива во Владивосток, пришел на помощь рыбакам.

Катер был найден в 20 милях от острова Аскольд (залив Петра Великого). Оба рыбака были приняты на борт буксира. Им оказана медицинская помощь. Буксир доставит их во Владивосток.