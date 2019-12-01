Россия сыграет с Японией в матче за бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

В полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу сборная Португалии в серии пенальти одержала победу над национальной командой Японии и встретится с Италией в финале турнира.

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. У португальцев дубль оформил Бе Мартинш и единожды отличился Лео Мартинш, а у японцев мячи забили Озу Морейра, Сусеи Ямаути и Такуя Акагума. Овертайм также победителя не выявил. В серии пенальти точнее оказались португальцы.

В первом полуфинальной встрече сборная России уступила Италии в овертайме (7:8). Таким образом, в финале турнира сыграют Португалия и Италия, а Россия и Япония поспорят за бронзу, обе встречи состоятся в воскресенье, 1 декабря.