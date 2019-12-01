Автобус в реке: среди погибших есть дети

Количество пострадавших в результате крупного ДТП с автобусом в Забайкальском крае выросло до 21 человека. В числе 19 погибших — двое детей, уточняет ГИБДД России.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, следовавший по маршруту Сретенск — Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга. Известно, что в автобусе находились 44 человека. Водитель погиб на месте.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительной версии, во время движения по трассе у автобуса лопнуло колесо. Водитель не смог справиться с управлением и не удержал автобус на дороге.

В данный момент материалы уголовного дела по факту аварии планируется изъять из полиции и передать для дальнейшего расследования в Следственный комитет. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход следствия будет под контролем в центральном аппарате СК.

Власти Забайкальского края уже обещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Сейчас идет уточнение личностей погибших, составляются списки пострадавших, уточняется характер и тяжесть травм. После этого будет рассчитана сумма компенсаций. Сейчас на месте аварии продолжается спасательная операция, прибыли медики из двух клиник, из соседней Читы направлены два вертолета регионального центра медицины катастроф. К месту катастрофы прибудет и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.