Момент резонансного ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае попал на видео

В Сети опубликованы кадры с регистратора, установленного в салоне грузовика, ставшего участником фатальной аварии, произошедшей в минувшую субботу, 30 ноября, в Уярском районе Красноярского края.

На записи видно, как автомобиль "Лада Калина" выехал на полосу встречного движения. Легковушка оказалась "заперта" между ограждением на краю проезжей части и попутным грузовиком, который, судя всему, и пытался обогнать водитель "Лады".

В итоге "Калина" лоб в лоб столкнулась с фурой. При этом, исходя из записи, можно предположить, что обгон был совершен в неположенном месте, о чем свидетельствует сплошная линия дорожной разметки.

Как сообщала пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ, в результате инцидента погибли пять человек, находившиеся в салоне легкового автомобиля. Среди жертв инцидента – трое детей.