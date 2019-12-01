Одобрена отставка иракского премьера

Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал за отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди. Поданное им накануне прошение об освобождении его от занимаемой должности одобрили большинство депутатов.

В официальном прошении об отставке Махди объяснил свое решение уйти с поста необходимостью "избежать кровопролития и предотвратить дальнейшее сползание Ирака в пучину насилия и хаоса". Также он подчеркнул важность мирной передачи власти и удовлетворения интересов народа и требований демонстрантов, передает ТАСС.

Согласно 76-й статье Конституции страны президент Ирака должен поручить cформировать правительство кандидату от партийного блока, имеющего большинство в Совете представителей.

В Ираке уже два месяца не стихают уличные протесты, погибли более 400 человек. Среди убитых — как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов. Количество раненых оценивается в 15 тысяч человек.