Убийство журналистки вылилось в крупнейший на Мальте политический кризис

На Мальте одному из самых известных бизнесменов страны предъявлены обвинения в убийстве журналистки. Пресса полагает, что к преступлению причастны также высокопоставленные чиновники мальтийского правительства. Преступление привело к правительственному кризису и волнениям.

Скандал вокруг расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галисии стремительно набирает обороты. Как пишет газета Guardian, Мальта переживает самый крупный политический кризис со дня своей независимости.

Суд предъявил обвинения бизнесмену Юргену Фенеку в соучастии в убийстве. Он отправлен под стражу, его счета заморожены. Семья журналистки требует отставки премьер-министра.

"Мы ожидаем, что премьер-министр уйдёт в отставку. И ждём от парламента незамедлительных действий, которые позволят провести свободное и полное расследование убийства Дафны", — заявила сестра убитой Коринне Велла.

Того же требует и оппозиция, так как в скандале замешан бывший глава администрации премьера Кит Шембри. Его Фенек называл организатором убийства.

"Факт в том, что бывший соратник премьер-министра замешан в криминальной деятельности на самом высоком уровне. Факт в том, что люди протестуют на улицах. Факт в том, что многие в окружении премьер-министра признают тот урон, который он нанёс нашей стране своим присутствием в правительстве", — отметил лидер "Националистической партии" Мальты Эдриан Делия.

Сам Фенек вину отрицает. Вот что он говорил ещё до предъявления обвинений:

- Вы ответственны за смерть Дафны Каруаны Галисии?

- Я уверен, правда вскоре откроется, я в этом уверен.

- Вы были заказчиком убийства?

- Нет, я не говорил такого. Я уверен, что правда вскоре откроется.

Дафна Галисия погибла в 2017-м году. Была взорвана её машина. Журналистка погибла на месте. За несколько месяцев до этого она опубликовала расследование коррупционных схем властей Мальты. Замешаны оказались и Фенек, и Шембри, и премьер Мускат. Фенеку принадлежала дубайская фирма "Севентин блэк". Компанию называли источником дохода двух других оффшорных фирм, которые принадлежали, в частности, Шембри.

С каждым днём в скандал вовлекаются всё больше политиков. В прессу утекло письмо, которое якобы написано Китом Шембри. В нём рассказывается о роли временно ушедшего от дел министра экономики. Мол, он встречался с убийцей в своей машине. Политика уже вызвали на допрос в полицию.

Тем временем СМИ со ссылкой на источники сообщают, что премьер страны вскоре собирается объявить об отставке.