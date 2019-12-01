ДТП с туристами в Тунисе: 22 погибших и 21 пострадавший

В Тунисе в воскресенье перевернулся туристический автобус. Как рассказали РИА Новости в полиции Туниса, из 43 пассажиров погибли 22, а 21 травмирован.

Автобус одного из агентств ехал из столицы Туниса и свалился в кювет.