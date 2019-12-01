Забайкальский губернатор навестил выживших в страшной аварии

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов пообщался в Нерчинской районной больнице с пассажирами, пострадавшими при падении автобуса с моста. Минздраву Забайкалья глава региона поручил поставить в больницу необходимые лекарства. В свою очередь, врачи рассказали губернатору, что находятся на связи с медиками центра им. Бурденко, которые консультируют их по дальнейшему лечению раненых. Часть пострадавших перевезут бортом санавиации в Читу.

Министерство здравоохранения Забайкальского края опубликовало в воскресенье фамилии пассажиров автобуса, которые находятся на излечении. Двадцать шесть человек спасены после ДТП и доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы, в том числе девочка 12 лет.

Главное управление МЧС России в Забайкалье запустило "горячую линию": телефон 8 (3022) 35-61-61.

Вице-премьер России Татьяна Голикова взяла на особый контроль ситуацию с крупной аварией, пишет РИА Новости. По поручению главы правительства Дмитрия Медведева вице-премьер займется оказание помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также окажет помощь родным жертв трагедии и пострадавшим.

Автобус, следовавший из Сретенска в Читу в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга. По данным МЧС, погибли 19 человек.