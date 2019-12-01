Посольство России прокомментировало гибель туристов в Тунисе

Посольство РФ в Тунисе выясняет, находились ли в автобусе, попавшем в ДТП, граждане нашей страны. Ранее сообщалось, что туристический автобус, в котором находились более 40 человек, перевернулся и съехал в кювет. По уточненным данным, погибли 24 человека (ранее говорилось о 22 погибших), еще 21 пострадал. Тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны страны, что большинство погибших — молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. К настоящему времени госпитализировано 20 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

В сообщении, опубликованном российским диппредставительством в "Твиттере", говорится, что идет выяснение личностей погибших и пострадавших. Подробности будут опубликованы позднее.

Разбившийся автобус принадлежал турагентству и направлялся на экскурсию в Айн-Драхма, этот район славится природными заповедниками. Большую часть пассажиров составляли студенты. В качестве основной версии следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.