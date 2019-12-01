"Зенит" – "Спартак". Стали известны стартовые составы команд

В матче 18-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" на поле домашней "Газпром Арены" сыграет с московским "Спартаком". Тренерские штабы обеих команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.

"Зенит": Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Прохин, Смольников, Ерохин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Сутормин.

"Спартак": Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Крал, Зобнин, Умяров, З. Бакаев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Тиль, Мирзов, С. Бакаев, Шюррле, Баду, Мельгарехо, Ещенко, Джано, Гапонов, Рассказов.

После 17 матчей чемпионата России "Зенит" с 39 очками лидирует в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на седьмой строчке, имея в активе 22 очка. Матч состоится в воскресенье, 1 декабря, начало – в 19:00 по московскому времени.