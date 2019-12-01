Биатлон. Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Швеции, Миронова – 15-я

В воскресенье, 1 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась спринтерская гонка на 7,5 километра у женщин. Первенствовала итальянка Доротея Вирер, преодолевшая дистанцию с одним промахом за 19 минут 48,5 секунды.

Второй стала норвежка Марте Рейселанд (+8,6 – 2 промаха), а замкнула тройку лидеров чешка Маркета Давидова (+11,9 – 0). Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (+52,8 – 3), финишировавшая 15-й. Лариса Куклина – 18-я.