"Зенит" – "Спартак". Кутепов забил в свои ворота

В рамках 18-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" на поле домашней арены принимает московский "Спартак". Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу "сине-бело-голубых".

На 21-й минуте Магомед Оздоев навесил с правого фланга, Артем Дзюба пробил головой, голкипер "красно-белых" Александр Максименко парировал удар, но мяч рикошетом от Ильи Кутепова влетел в ворота.

Напомним, после 17 матчей чемпионата России "Зенит" с 39 очками лидирует в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на седьмой строчке, имея в активе 22 очка.