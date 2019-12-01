Шансы вернуть похищенные в Дрездене сокровища уменьшаются с каждым днем

Наверное, самая обсуждаемая новость в Германии — ограбление на миллиард евро. Рано утром из музея "Зеленый свод" в Дрездене похитили три ювелирных гарнитура XVIII века. Среди украденного — около сотни бриллиантов и огромный сапфир в 648 карат, подаренный русским царем Петром Первым. Работали воры нагло и просто. Отвлекли охрану, разбили витрину, взяли ценности и скрылись на машине. По горячим следам грабителей поймать не удалось.

25 ноября в 4:58 утра камера восточной ювелирной комнаты отобразила на мониторах охраны человека с фонариком. К этому моменту в музее "Зеленый свод" работали только автономное видеонаблюдение. Свет и сигнализация отключились незадолго до этого. Сторожа, которым запрещено мешать ограблению, вызвали полицию и стали наблюдать, как человек с фонариком достал топор и стал рубить витрину — сокровище перешло на службу к другим людям.

Они выпилили часть решетки на окне и проникли внутрь. Полиция исходит из того, что в музее действовали двое и еще двое ждали их на улице в машине. Именно эти сообщники вывели из строя сигнализацию. Это оказалось очень просто. Электрощит, от которого питается район, — В 200 метрах от музея. Сейчас уже поставили новый, а старый преступники просто сожгли. Бутылка бензина, приставная лестница, болгарка и топор — вот и все расходные материалы, задействованные в ограблении. Да еще машина. Но все равно это не тот сценарий, который купили бы в Голливуде. Воры просто взяли то, что плохо лежит.

Рефлексия по поводу того, что все охранные системы сокровищницы саксонских королей спасовали перед элементарными инструментам, горька тем более, что полиция сходу так и не нашла никаких зацепок. Единственный горячий след — сожженный автомобиль Audi, обнаруженный через несколько часов после ограбления в одном из дрезденских паркингов. Преступники исчезли. Вместе с ними исчезли по меньше мере 11 крупных и множество мелких предметов из трех самых ценных бриллиантовых гарнитуров.

"Сегодня горький день для культурного наследия Саксонии. И дело даже не в материальном ущербе, — невозможно оценить историческую ценность того, чего лишилась Саксония", — заявил Роланд Веллер, министр внутренних дел Саксонии.

Практически целиком похищен гарнитур из розовых бриллиантов, включая и польский орден Белого орла. Ущерб нанесен ансамблю украшений, частью которого является зеленый бриллиант весом в 41 карат. С ним все в порядке — он на выставке в Нью-Йорке. Пропали главные предметы из гарнитура королевы. Герцог Саксонии, для которого это не просто часть истории, а часть семейной истории, переживает по этому поводу больше всего.

"Особенно болезненно для меня, что грабители унесли большую брошь королевы Амалии Августы Баварской. Это украшение невероятной красоты. Мои прапрабабушки забирали драгоценности из сокровищницы и носили их на торжественных приемах, примеряли диадемы с бриллиантами, короли надевали "Золотое руно", которое было украшено сапфирами, рубинами и бриллиантами. Это была семейная коллекция драгоценностей. Мне больно слышать про ограбление", — сказал принц Александр Саксонский, герцог Саксонии, глава фонда "Друзья Музея "Зеленые своды".

За спиной у принца Александра — портрет предка Августа Сильного, друга Петра Первого и основателя коллекции. В то время гранить алмазы было очень сложно — каждый камень уникален. В этом и есть ценность, считает экскурсовод Вилли Боос.

"Это уникальные предметы. Сейчас делают идеальную форму, но в них нет вот этой глубины, этой красоты. Каждый камень имеет свою неповторимую форму. Восполнить камни, если они будут проданы по частям, невозможно. Так уже бриллианты не обрабатывают в наше время", — отметил Боос.

Газета Bild оценила стоимость похищенного в миллиард, но это ради сенсации. Вне культурно-исторического контекста — это просто дорогой материал: несколько миллионов, может быть, десятков миллионов евро, полагает страховой маклер Штефан Цилкенс. Он исключает версию о том, что ограбление было совершено по заказу какого-то преступного коллекционера, и предрекает печальную судьбу похищенному.

"Остается один путь — необходимо извлечь камни из украшения. Затем ворам нужно будет найти шлифовщика, который сделает уникальную огранку XVIII века неузнаваемой. В завершение им потребуется сеть из родственников, которые помогут распродать камни по всему миру в каких-нибудь ювелирных лавках по адекватной цене. Я думаю, что мы имеем дело с клановой преступностью. Как и в случае с кражей 100-килограммовой монеты в Берлине, вам нужен круг лиц, которые не будут болтать" — уверен Цилкенс.

Похищение в 2017-м в Берлине самой большой золотой монеты в мире из Боде-музея, канадской Big Maple Lief, по простоте замысла напоминает ограбление в Дрездене. Свой человек в музее сообщил грабителям о сломанной сигнализации на окне, выходящем на эстакаду городской электрички. По этой эстакаде воры забрались в музей, разбили топором витрину, погрузили монету размером с автомобильное колесо на скейтборд и выкинули ее в то же окно, в какое залезли. Обвинения предъявлены трем арабам, но монета теперь осталась только на фотографиях.

С каждым днем шансы на то, что украшения из дрезденского музея вернуться на свое место, уменьшаются. Полиция предлагает 500 тысяч евро за информацию, которая выведет ее на след грабители. Но пока — по нулям. А место главного экспоната в сокровищнице саксонских королей прочно удерживает окно, завешенное тряпкой.