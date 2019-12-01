Задержаны подозреваемые в расправе над мексиканскими мормонами

Трое подозреваемых в убийстве группы мормонов на севере Мексики были задержаны сегодня в ходе совместной операции военных и бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщается на сайте газеты El Universal со ссылкой на источники в федеральных силовых ведомствах.

Девять членов мормонской семьи Ле Барон, в том числе шестеро детей, были убиты в начале ноября на границе штатов Сонора и Чиуауа. Нападению подверглись члены семьи, на протяжении последних 30 лет живущие на севере Мексики в 75 километрах от границы с Соединенными Штатами. Мормоны ехали колонной из трех машин и попали в засаду. После обстрела первый автомобиль вспыхнул и полностью выгорел, находившиеся в салоне четыре ребенка, в том числе восьмимесячные близнецы, и женщина не смогли выбраться и сгорели заживо.

Остальные 17 членов семейства бросились врассыпную и на протяжении нескольких часов прятались в кустах. В ближайший город за помощью выдвинулся раненый мальчик, когда он привел на место полицейских, скончались еще два ребенка и две женщины. Без последствий из устроенной бандитами бойни вышли только два человека, остальные получили ранения.

На поиски убийц бросили армейские подразделения. Следователи полагают, что члены наркокартеля ошиблись с целью, в пользу этой версии говорит и то, что они не стали брать заложников или добивать свидетелей, а просто скрылись.

Так как все убитые имели двойное гражданство Мексики и США, родственники обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой приравнять мексиканские наркокартели к террористическим группировкам. Намерение главы Белого дома согласиться на такой шаг вызвало резкую реакцию со стороны властей Мексики. Они назвали такие заявления вмешательством во внутреннюю политику страны. Ожидается, что на следующей неделе в Мехико пройдут переговоры представителей властей Мексики с министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром.

С января по октябрь текущего года от рук преступников в Мексике погибли почти 30 тысяч человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии.