Мода на отраву: пропитанные "синтетикой" снюсы "зашли" в школы

Автор: Дмитрий Киселёв

У берегов Испании выловили подводную лодку кустарного производства с 3 тоннами кокаина на борту. Стоимость товара на черном рынке — под 100 миллионов евро. Задержаны два члена экипажа — граждане Эквадора. Третий сбежал. Где изготовили это транспортное средство, неизвестно. Как неизвестно и сколько вообще таких наркосубмарин бороздят океанские просторы незамеченными.

Зато известно, сколько европейцы ежегодно тратят на наркотики: 30 миллиардов евро. Такие данные приводятся в докладе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости. Тревожно, ведь наркотиков — как натуральных, так и синтетических — в мире производится много, и они становятся все более доступны.

Наркотики заполонили и Украину. На юге страны — в Запорожье — и на Николаевщине украинские правоохранители раскрыли две лаборатории по производству психотропных веществ. Работали масштабно. Доходы — многомиллионные.

Наркотики для России — тоже исключительно болезненная тема. И если число героиновых наркоманов, что колят себе внутривенно, у нас все же сокращается -примерно на 2% в год — то число употребляющих разного рода синтетические стимуляторы растет. По самым приблизительным оценкам, таких наркоманов в России примерно 600 тысяч человек. Точнее сказать трудно, поскольку тестов на синтетику нигде в мире нет, определить эти наркотики в крови пока еще невозможно.

Зато возможно описать последствия — это инвалидизация огромного числа молодых людей. Ведь синтетика вызывает тяжелые и длительные психозы, не поддающиеся лечению и фактически меняющие личность человека. Таким образом, современные новые наркотики наносят России невосполнимые потери. И страдают от них не только те, кто их употребляют, но и близкие: семья, соседи, коллеги. То есть в воронку наркомании втягиваются кратно больше человек, чем лишь число самих наркоманов.

Автор: Александр Карпов

Мы и оглянуться не успели, как наркотрафик добрался до наших детей, пришел во дворы спальных районов, в школы и даже на детские площадки.

"Ни о какой зависимости мы уже не говорим, мы говорим об острых отравлениях, которые заканчиваются психозами смерти", — сказал Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ.

Жители деревни Шатово, что недалеко от Серпухова, до сих пор в шоке после спецоперации силовиков, ликвидировавших здесь недавно крупнейшую за последние годы нарколабораторию, фактически мощный подпольный химический завод.

Тех, кто работал в этих цехах, по существу можно назвать смертниками — даже спустя несколько дней здесь стоит резкий, удушающий запах химикатов, от которого темнеет в глазах.

Это место сыщики искали не один месяц. С воздуха наркопроизводство обнаружить было невозможно — настолько профессионально все замаскировано под обычную ферму. Из тайников в коровниках и теплицах оперативники извлекли несколько тонн готовых синтетических наркотиков, прекурсоров и химреактивов.

"Данная лаборатория могла производить до полутора тонн наркотиков в месяц. Там работали люди вахтовым методом. Это граждане Украины. Организатором является тоже гражданин Украины", — сказал Дмитрий Бузан, начальник Управления по борьбе в сфере синтетических наркотиков.

Блестящая операция Госнаркоконтроля позволила ликвидировать сети сбыта синтетических наркотиков сразу в 18 регионах России — от Приморского Края до Твери, Курска и Калининграда.

Любопытная деталь. Надпись на собачьей будке в разгромленной нарколаборатории – "Альфа" — черный юмор наркодилеров.

"На этой фабрике производили самый страшный на сегодня день наркотик. Альфа-PVP — это очень сильный реагент, который запускает необратимую реакцию в мозг моментально, с самого первого воздействия. Миллиграмма достаточно, чтобы обработать одну дозировку какого-то вещества, который будут продать как наркотик. Достаточно одного кристалла, чтобы человека сразу подсадить на Альфа-PVP", — пояснил Никита Лушников, председатель правления Национального антинаркотического союза.

При этом стоят синтетические наркотики на порядок дешевле растительных. А купить их едва ли не проще, чем алкоголь. Эксперимент. Спальный район на юго-востоке столицы. Мы намеренно опускаем подробности и не демонстрируем процесс приобретения наркотика. Однако уже через 15 минут после оплаты мы получили координаты тайника — тут же, в обычной жилой многоэтажке.

Чтобы понять, насколько далеко все зашло, достаточно взглянуть на кадры, сделанные в разных городах, но с одним и тем же сюжетом: наркоманы перекапывают дворы в поисках тех самых тайников с дозой.

Никита Лушников — бывший наркоман, несколько лет употреблял синтетические наркотики. "В жизни я потерял все, абсолютно все, начиная от друзей. работы, учебы и заканчивая отцом и матерью. Родители вынуждены были выгнать меня из дома, потому что я был угрозой для них, вынося все из дома, воруя", — вспоминает он.

Он смог слезть с иглы. Стаж трезвой жизни — уже 16 лет. И он утверждает: новое поколение наркотических веществ своим жертвам шансов на излечение не оставляет.

"Сейчас этим реагентом начинают обрабатывать снюс — это жевательный табак, который сейчас активно употребляется от 8 класса и выше. То есть наркомафия зашла в школу", — говорит Лушников.

Эпидемия употребления снюсов — жевательных никотиновых смесей — действительно охватила многие школы. Виной тому — старательно поддерживаемая производителями снюсов в соцсетях мода на эту отраву.

Уже отмечены странные случаи в нескольких регионов, когда дети после употребления никотиновых пастилок попадали в больницы и даже реанимацию. Специалисты не исключают, что это может быть связано с добавлением синтетических наркотиков.

"Часто бывает так, что первое употребление оказывается последним. Весь ужас и драматизм ситуации в том, что эти психозы – острые, тяжелые — приводят иногда к смерти. Также они очень долго длятся и оставляют после себя инвалидизирующие последствия", — подчеркнул Евгений Брюн.

Уничтоженная недалеко от Серпухова нарколаборатория была не единственной в непосредственной близости от столицы. В Госнаркоконтроле намекают: ждите новостей о новых громких спецоперациях.