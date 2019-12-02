ДТП в Забайкалье: трое пострадавших находятся в реанимации

Шесть человек, пострадавших при падении пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края, в воскресенье доставлены вертолетами в краевую клиническую больницу в Читу.

По данным пресс-службы правительства региона, трое человек находятся в реанимации, остальные получают медицинскую помощь в отделениях стационара. Всего с места трагедии в центральные районные больницы были доставлены 19 человек.

Автобус, перевозивший в воскресенье пассажиров по маршруту Сретенск-Чита, упал с моста в реку Куэнга (с высоты 9-12 метров). В результате аварии погибли 19 человек, включая водителя. Часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось вытаскивать спасателям.

По одной из предварительных версий, водитель потерял управление после того, как пробил колесо, некоторые пассажиры говорят, что он ехал слишком быстро.

На автобус были все необходимые документы, в том числе подтверждение о прохождении тех осмотра, однако проверки в этом году трижды выявляли нарушения, связанные с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей.

Кроме того, автобус не был застрахован, а это значит, что перевозчик будет сам возмещать ущерб пострадавшим и семьям погибших. Но первую материальную помощь все получат от государства.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль. Помимо этого, прокуратура Забайкальского края начала проверку и действий перевозчика и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги.