Все ядерное топливо с АЭС "Фукусима-1" намерены вывезти к 2031 году

Правительство Японии намерено к 2031 году завершить вывоз всего отработавшего ядерного топлива, которое находится в охлаждающих бассейнах шести энергоблоков аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом говорится в пересмотренных планах ликвидационных работ.

Предполагается переместить использованное ядерное топливо в более надежные бассейны, однако пути его дальнейшей утилизации пока не определены. Полный демонтаж "Фукусимы-1" планируется завершить примерно к 2050 году.

В настоящее время на АЭС находится более 4,7 тысячи топливных сборок, которые нуждаются в постоянном охлаждении. При этом здания энергоблоков серьезно пострадали от цунами, и содержать там большое количество радиоактивных материалов опасно, сообщает ТАСС.

Авария произошла в марте 2011 года. Тогда у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии подобного рода со времени происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 г. В реакторах трех энергоблоков "Фукусимы" расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

В сентябре этого года трое бывших руководителей компании-оператора японской атомной АЭС признаны невиновными. Адвокатам удалось убедить суд, что об ударе стихии они знать не могли, виноват неточный метеопрогноз.